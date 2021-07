'Quo Vadis, Stellantis?' O futuro do grupo automóvel liderado por um português

Stellantis? O que é isso?





Fundada em 2021 e resultante da fusão dos grupos PSA (França, Peugeot e Citroën) e FCA (Itália, grupo Fiat; e EUA, grupo Chrysler), a Stellantis assumiu de imediato a 6ª – e quer atingir a 4ª – posição entre os fabricantes de automóveis com maiores vendas mundiais. Sediada em Amesterdão e cotada nas bolsas de Milão, Paris e Nova Iorque, tem no português Carlos Tavares o CEO que a ajudou a forjar e agora a dirige. A saber, e porque esta informação tem importância para o desenrolar do raciocínio que se segue, quais são então essas marcas? Leia o artigo na íntegra na MUST