Renault Austral: será este o carro do ano em Portugal?

Carro do Ano?Em Portugal, o prémio chama-se "Seguro Directo Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal 2023" (uuufff, mais um bocadinho e passava-se a 2024). Este ano celebrou-se a sua 40ª edição. Não confundir com o Carro do Ano internacional, quer na vertente mundial, quer principalmente na europeia, que este ano elegeu o Jeep Avenger, o primeiro elétrico da marca americana e a sua estreia na conquista do galardão. A ele iremos num futuro muito próximo. Obviamente que, entregue no início do ano civil, o prémio nacional refere-se a modelos lançados no nosso mercado no ano transacto e que as marcas decidem inscrever à votação.