Substituto de Ronaldo no Real Madrid comprou Rolls-Royce de 400 mil euros

Jogadores de futebol ao volante de grandes máquinas já não são notícia, mas a verdade é que muitos pensaram que com a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, os jornalistas e adeptos que diariamente se juntam à entrada do centro de treinos dos "merengues", em Valdebebas, teriam muito menos para ver. Mas não podiam estar mais enganados.

Primeiro foi o francês Karim Benzema, que se apresentou nos treinos do Real Madrid ao volante de um Bugatti Chiron igual ao de Cristiano Ronaldo. Agora foi a vez de Mariano Diaz, o atacante que ficou com a camisola "7" do craque português e que chegou terça-feira a Valdebebas num Rolls-Royce Wraith que tinha recebido no dia anterior. Escusado será dizer que ninguém ficou indiferente à nova "bomba". Mas outra coisa não seria de esperar, afinal estamos a falar de um automóvel cujo preço no nosso país ronda os 400 mil euros, como adianta o 'Aquela Máquina', que dá todos os detalhes.