SUV em contramão semeia o pânico em autoestrada italiana

Um automobilista filmou em vídeo o condutor de um SUV em contramão a lançar o pânico numa autoestrada italiana.

O incidente aconteceu no último fim-de-semana na A77, nos arredores de Macerata, no centro-leste do país.

A "corrida" termina com o veículo a embater contra uma furgoneta, que não conseguiu desviar-se a tempo.

Segundo a imprensa italiana, o acidente provocou quatro feridos, que foram encaminhados para o hospital da região.

