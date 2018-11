Suzuki Vitara: guiámos o novo SUV e já lhe podemos dizer os preços

A Suzuki renovou o Vitara lançado em 2015, um dos modelos mais populares do seu catálogo. Já vai na quarta geração e pode ser visto como um dos pioneiros no universo dos SUV compactos. Este novo Vitara está a chegar ao mercado e tem novos argumentos no campo da imagem, mais propostas e personalização, mais tecnologia e um novo motor.

No campo dos motores, talvez o mais importante, a Suzuki deixou de lado as propostas diesel. É uma opção que ganha adeptos no Japão. A marca colocou todas as "fichas" nos motores a gasolina: um 1.0 Boosterjet de 111 cv, que não sendo uma novidade (está disponível no Swift e no S-Cross) é uma estreia no Vitara, e também o 1.4 Boosterjet, a proposta mais dinâmica com 140 cv.

Qualquer dos motores pode ser associado a uma caixa manual com cinco ou seis velocidades ou uma caixa automática pilotada de seis relações. Saiba os preços em 'Aquela Máquina'.