Tesla à beira do Top 10: veja as marcas de automóveis mais vendidas até março em Portugal

Nos primeiros três meses deste ano foram entregues 52.191 ligeiros de passageiros novos em Portugal, mais 49,6% do que em igual período do ano passado. Este foi, aliás, o melhor trimestre desde junho de 2019, ainda antes da pandemia da covid-19.A Peugeot continua a liderar com larga margem ao matricular 6.110 veículos, mais 36% do que um ano antes. A "marca do leão" é agora secundada pela conterrânea Renault, que liderou o mercado nacional durante mais de duas décadas. A "fabricante do losango" viu as entregas crescerem 77,4%, para 3.848 unidades.