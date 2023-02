Tesla recolhe mais de 300 mil carros por aumentarem "risco de acidente"

A Tesla recolheu milhares de carros após o regulador de segurança norte-americana ter alertado que estes aumentavam o risco de acidente. Em causa estão os veículos com o sistema de condução assistida "Full Self-Driving Beta", que a empresa comercializa como um extra à condução autónoma.De acordo com a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos, esta tecnologia "poderá permitir ao veículo agir de forma insegura nos cruzamentos". Os erros detetados - entre os quais a possibilidade de passar por um sinal amarelo sem abrandar - podem "aumentar o risco de colisão se o condutor não intervir".Até à data foram recolhidos 362.758 veículos, incluindo alguns dos modelos 3, X, Y e S, todos eles fabricados entre 2016 e 2023. É expectável que a fabricante norte-americana corrija o problema através de uma alteração da configuração da tecnologia até 15 de abril, segundo a Bloomberg, que cita o regulador.As preocupações levantadas juntam-se a uma série de outras que têm sido reportadas nos veículos de condução autónoma da Tesla nos últimos tempos. Elon Musk não elaborou grandes detalhes sobre o tema, tendo apenas referido no Twitter que o termo "recolha" era errado, uma vez que os problemas em questão podem ser corrigidos.Errado ou não, após ser conhecida a situação, as ações da Tesla desvalorizaram mais de 5% em bolsa. Os títulos da gigante de automóveis elétricos caíram 5,69% para 202,04 dólares. A capitalização bolsista ascende a 639 mil milhões de dólares.