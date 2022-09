Toyota põe fim à produção de veículos na Rússia

O fabricante japonês Toyota Motor anunciou o fim da produção na fábrica russa em São Petersburgo, suspensa há cerca de meio ano, devido a problemas de abastecimento e sanções desencadeadas pela guerra na Ucrânia.A empresa, líder mundial no fabrico de motores por vendas, suspendeu as operações na única fábrica na Rússia a 4 de março devido à interrupção no fornecimento de materiais e componentes essenciais, mas manteve a força de trabalho no país em tarefas de manutenção em preparação para um possível reinício da produção.O fabricante japonês Toyota Motor anunciou o fim da produção na fábrica russa em São Petersburgo, suspensa há cerca de meio ano, devido a problemas de abastecimento e sanções desencadeadas pela guerra na Ucrânia.A empresa, líder mundial no fabrico de motores por vendas, suspendeu as operações na única fábrica na Rússia a 4 de março devido à interrupção no fornecimento de materiais e componentes essenciais, mas manteve a força de trabalho no país em tarefas de manutenção em preparação para um possível reinício da produção."No entanto, após seis meses, não fomos capazes de retomar as atividades normais e não vemos qualquer indicação de que seremos capazes no futuro", disse a empresa, numa declaração.A decisão "não foi tomada de ânimo leve" e agora é preciso rever e reestruturar as operações em Moscovo para "manter uma organização eficaz e continuar a prestar apoio à rede de vendas de modo a continuar a servir os atuais clientes da Toyota e da Lexus na Rússia", indicou.A Toyota não só suspendeu a produção de veículos na Rússia em março, cerca de um mês depois da invasão russa da Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro, bem como também as importações para território russo, com impacto em outras atividades no país.O fabricante de automóveis japonês acrescentou que vai ajudar os trabalhadores, que serão despedidos com a cessação da produção na federação, a encontrar para outros empregos, bem como na reconversão e no bem-estar, incluindo com assistência financeira.Além da fábrica de São Petersburgo, a Toyota tem 168 pontos de venda e de serviço na Rússia.A fábrica russa da empresa japonesa tinha capacidade para produzir 100 mil veículos anualmente e fabricava os modelos Rav4 e Camry, destinados principalmente para o mercado interno russo.Em 2007, a Toyota começou a fabricar veículos na Rússia, onde produziu 80 mil veículos no ano passado.