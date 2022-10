Veja os carros novos que os portugueses mais compraram até setembro

A liderança dos modelos de automóveis ligeiros de passageiros novos mais vendidos em Portugal nos primeiros nove meses deste ano pertence a uma dupla da Peugeot, tal como sucedia na primeira metade do ano. O modelo mais vendido no mercado nacional continua a ser o Peugeot 2008, seguido do "irmão" 208. A fechar o pódio surge o Renault Captur. Veja a lista e leia o artigo completo no Negócios