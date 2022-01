Vision EQXX: o Mercedes com painéis solares e interiores feitos com extratos vegetais

Foi na edição de 2022 da Feira Eletrónica de Las Vegas, que aconteceu há uns dias, que a Mercedes-Benz fez as delícias dos entusiastas de automóveis ao apresentar o seu protótipo mais recente, o Vision EQXX.Segundo a marca alemã, o automóvel do futuro demonstra quão eficiente, sustentável e luxuosa pode ser a mobilidade elétrica. E não é para menos. Graças ao design aerodinâmico, que liga muito bem com as linhas futuristas, o Vision EQXX conta com um alcance de mil km com apenas uma única carga de bateria, o que equivale a um consumo de menos de 10 kWh de energia por 100 km, com base nos testes que a Mercedes simulou em computador. Leia o artigo completo no Must.