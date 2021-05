Audi junta Sainz e Peterhansel para atacar o Dakar com o primeiro híbrido da história

A Audi juntou o piloto espanhol Carlos Sainz ao francês Stéphane Peterhansel e ao sueco Mattias Ekström para tentar vencer o rali Dakar de todo-o-terreno com o primeiro veículo híbrido da história.

A Audi assumiu esta segunda-feira, pela voz do diretor-geral da Audi Sport, Julius Seebach, que se trata de "uma equipa de sonho", no comunicado em que anunciou o projeto que pretende levar à vitória um carro com propulsão elétrica e a combustão interna.

Juntos, Sainz e Peterhansel somam 17 vitórias (três do espanhol e 14 do francês), enquanto Ekström é estreante nos automóveis, depois de ter participado na prova pela primeira vez em 2021, ao comando de um SSV (veículo ligeiro), mas conta com dois títulos no campeonato alemão de carros de turismo, o DTM.

"O Stéphane é o melhor piloto da história do Dakar e o Carlos já venceu a prova várias vezes e foi campeão do mundo de ralis", disse ainda o mesmo responsável.

Sainz terá como navegador o seu parceiro de sempre, Lucas Cruz, enquanto Peterhansel terá ao seu lado Edouard Boulanger, no que será uma estreia.

O protótipo da Audi será um carro de tração integral, às quatro rodas, com um motor a gasolina (proveniente do DTM), que irá gerar energia elétrica para alimentar as baterias. A propulsão do veículo estará a cargo de dois motores elétricos (vindos da Fórmula E), adicionados por um terceiro motor elétrico que terá o papel de fornecer energia aos sistemas auxiliares.

A edição de 2022 do Dakar realiza-se na Arábia Saudita, pelo terceiro ano consecutivo, e decorre de 2 a 14 de janeiro.