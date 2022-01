Dakar'2022: Orlando Terranova vence nos carros e Nasser mais líder

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O argentino Orlando Terranova (BRX) venceu esta sexta-feira a sexta etapa dos carros da 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, disputada em Riade, na Arábia Saudita, num dia em que o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) reforçou o comando.

Terranova concluiu os 346 quilómetros cronometrados com o tempo de 3:06.45 minutos, deixando o sueco Mathias Ekstrom (Audi) no segundo lugar, a 1.06 minutos, com o saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota) em terceiro, a 1.49 minutos.

O francês Sébastien Loeb (BRX) sentiu dificuldades durante a etapa e perdeu 21.31 minutos, baixando ao terceiro lugar, por troca com Al Rajhi, que é, agora, segundo classificado, a 50.19 minutos do qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota).

Loeb é o terceiro da geral, a 50.25 minutos do líder.

O dia voltou a não correr bem ao espanhol Carlos Sainz (Audi), que contou novamente com a ajuda do francês Stéphane Peterhansel (Audi), depois de ter ficado parado durante a especial.

Os pilotos beneficiam, no sábado, de um dia de descanso.