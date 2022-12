Desafio aliciante

Hélder Rodrigues é o grande destaque da participação portuguesa na 45ª edição do Rali Dakar, que arranca hoje com a realização do prólogo em Sea Camp (10 km), Arábia Saudita. O piloto da Can-Am, de 43 anos, regressa à prova rainha de todo-o-terreno, seis anos após a última presença, depois de 11 participações em motas, entre 2006 e 2017 – a edição de 2008 foi cancelada devido a uma ameaça terrorista –, e 10 resultados no top-10, com pódios (3º) em 2011 e 2012, sendo que em 2015 foi 12º lugar. "Tudo se conjugou para que a decisão fosse fácil. O Gonçalo [Reis] estava preparado para ser navegador, a equipa South Racing fica à beira de minha casa e há muitas corridas em Portugal para poder treinar", explicou o piloto natural de Sintra, que vai correr na categoria T3, a dos SSV, para protótipos.

Rodrigues soma também oito vitórias em etapas no Dakar e tem, conjuntamente com Rúben Faria, dois triunfos como diretor pela Honda, em 2020 e 2021. Ganhou a Taça do Mundo em 2011 e teve uma vitória na classe de 125cc nos Seis Dias Internacionais de Enduro de 2003."Estou feliz por estar de novo no Dakar. A primeira vez nas quatro rodas será grande desafio para mim, depois de tantos anos nas motos", frisou Rodrigues.

Serão 17 os pilotos, alguns como navegadores, de origem portuguesa em prova, nas cinco categorias. Nas motos Rui Gonçalves (Sherco), Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), António Maio (Yamaha), Mário Patrão (KTM) e o luso-germânico Sebastian Buhler (Hero) também impõe respeito à concorrência.

Nos carros, o francês Stéphane Peterhansel é recordista de vitórias (oito em automóveis e seis em motos) e maior favorito ao triunfo, carimbando a sua 35ª presença a bordo do E-Tron híbrido da Audi. O espanhol Carlos Sainz e o sueco Mattias Ekstrom completam a equipa.