Dakar'2024: Espetador russo atingido por viatura sofreu fratura exposta na perna

Um espetador russo sofreu este sábado uma fratura exposta da tíbia e do perónio de uma das pernas no decurso da primeira etapa do rali Dakar de todo-o-terreno, após ter sido atingido por uma viatura da prova, indicou a organização.

De acordo com o francês David Castera, diretor desportivo do rali, o espetador colocou-se "no meio da pista" e, quando a primeira viatura automóvel se aproximou, "ficou nervoso, foi para a esquerda, depois para a direita, e acabou por ser atingido numa perna".

Segundo o mesmo responsável, o espetador entrou, por duas vezes, numa zona proibida. Acabou atingido pelo francês Lionel Baud (Toyota), que parou para prestar assistência.

A vítima foi transportada ao hospital de Al-Ula, onde foi operada.

O incidente obrigou a atrasar o início da especial dos automóveis em 51 minutos.