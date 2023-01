7.ª etapa do Dakar'2023: João Ferreira terceiro nos SSV

João Ferreira terminou, este sábado, a sétima etapa do Dakar'2023 em SSV (veículos ligeiros protótipos) no terceiro lugar, algo que o próprio destacou como sendo um feito "incrível". Ricardo Porém acabou na 36.ª posição e garantiu que ficou "satisfeito" apesar de ter partido um amortecedor e um braço de suspensão."Mais um pódio neste Dakar! É incrível. Estou mesmo feliz por ter conseguido uma etapa bem conseguida, sem problemas e com um ritmo que me deixa satisfeito. O Filipe Palmeiro, tal como nas restantes etapas, fez um trabalho incrível e isso deixa-me muito mais tranquilo na hora de encarar cada duna. Durante a etapa não temos a noção do ritmo dos nossos adversários e fiquei surpreendido pelo facto de ter rodado bastante tempo na liderança da especial", frisou João Ferreira.Por outro lado, Ricardo Porém lamentou os contratempos que encontrou na etapa. "Uma pequena duna, uma espécie de lomba de areia, acabou por nos surpreender e caímos com mais força, partindo um amortecedor e um braço de suspensão. Tivemos de parar e reparar para prosseguir. Felizmente, e porque nesta etapa só vamos ter duas horas de assistência rápida, numa espécie de etapa maratona improvisada devido ao mau tempo que se fez sentir, o carro está em excelente condições e estamos prontos para amanhã. Queria dar, uma vez mais, os parabéns ao João pelo resultado obtido. Estou mesmo contente por ele!", rematou.Na oitava etapa, a que irá fechar o programa da primeira semana do Dakar'2023, os pilotos vão regressar a Riad.