A análise de Miguel Barbosa: Primeiros afundanços

Etapa três com três favoritos a menos e o verdadeiro Dakar a entrar finalmente em campo após uma entrada cautelosa e ordeira nas duas primeiras jornadas.Três novos vencedores de etapa nas motos, autos e SSV e só não são três novos líderes porque o Nasser Al Attiyah já lá tinha estado no primeiro dia. Para além de muitas percas e ganhos o que é normal quando as coisas se complicam o certo é que continuam a não existir grandes diferenças entre os primeiros e isso é bom para a competitividade da prova.Ao terceiro dia o nosso Paulo Gonçalves já entrou em campo e vamos todos torcer para que o físico lhe permita continuar a atacar como bem sabe. Ao invés do ano passado a comitiva portuguesa continua intacta e com os estreantes a portarem-se muito bem com destaque para o Miguel Jordão que já ocupa o 7º lugar no SSV e lidera a classificação dos Rookies. Força Portugal.