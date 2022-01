Al-Attiyah é multado em cinco mil euros e arrisca desclassificação no Dakar

O piloto qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), líder da classificação dos automóveis da 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, foi esta terça-feira multado em cinco mil euros por uma infração técnica, arriscando a desclassificação se reincidir.

Al-Attiyah infringiu o artigo 13.1.2 do regulamento desportivo da Federação Internacional do Automóvel (FIA), ao disputar a segunda etapa, na segunda-feira, com a caixa negra do veículo desligada, impossibilitando a organização de recolher parâmetros de desempenho da viatura.

A FIA advertiu ainda o atual líder da classificação dos automóveis de que será desclassificado caso repita a infração.

O francês Jean-Marc Fortin, representante da equipa perante os comissários, admitiu que se tratou de "um erro dos mecânicos", que "não ligaram a caixa negra à bateria" no início da etapa, uma vez que aquela peça é desligada diariamente "por questões de segurança".

Após três etapas disputadas, Al-Attiyah lidera com 37.40 minutos de vantagem sobre o francês Sébastien Loeb (BRX).