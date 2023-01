António Maio abandona Dakar: «Tive de parar porque a corrente da mota partiu»

António Maio foi esta quinta-feira forçado a abandonar o Rali Dakar 2023 pouco depois do início da quinta etapa. O piloto português arrancou para a especial, mas viu-se obrigado a parar quando tinha feito apenas 50 metros."Hoje tivemos um dia de azar. O Dakar acabou para nós. Arranquei para a especial e fiz 50 metros quando tive de parar porque corrente da mota partiu. A corrente bateu no cárter e com a força do embate acabou por o partir. As corridas são assim. Agradeço a todos os patrocinadores que me acompanharam nesta aventura e à minha família e amigos por todo o apoio que me deram", refere António Maio.António Maio vai agora regressar a Portugal para se preparar para o início do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2023 que arranca com a Baja TT Montes Alentejanos, marcada para 24, 25 e 26 de fevereiro..