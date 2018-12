António Maio ataca Dakar para chegar ao fim

Portugal vai ter uma das maiores delegações de sempre no Dakar, com a presença de 19 pilotos, nove dos quais em motos. Um deles é António Maio, que, aos 32 anos, vai cumprir o sonho de participar na maior aventura de todo-o-terreno do Mundo.

"Há vários anos que sonho com isto. Foi possível este ano juntar os apoios necessários", confessou ao nosso jornal o Capitão da Unidade de Segurança e Honras de Estado, exercendo a sua profissão no quartel da GNR (3º esquadrão a cavalo), em Marvila, local onde ontem apresentou o seu projeto.

"Comando uma unidade com 150 militares e 106 cavalos", explicou, dando depois a conhecer um pouco das funções da sua profissão. "A missão deste esquadrão é prestar Honras de Estado a presidentes da República, embaixadores..." As últimas vezes que prestou este serviço foi na visita do presidente chinês ao nosso país e na cerimónia do Armistício.

De volta ao Dakar, que começa no dia 6 de janeiro, e que só se disputa num país, no Peru, o também campeão nacional de todo-o-terreno, natural do Alentejo, revelou que teve de angariar 100 mil euros para concretizar o seu sonho. Destes, 15 mil são para a inscrição. "Estamos num país onde é bastante difícil arranjar patrocínios, principalmente para esta modalidade, mas consegui apoios que me permitem participar."

Na estreia, o piloto faz-se acompanhar de um mecânico, Bruno Pires, também ele militar (agente da intervenção da PSP), e integrados na estrutura oficial francesa da Yamaha. E os objetivos são claros e realistas: "Já ficaria contente se, na minha estreia, chegar ao fim. Dada as exigências da prova será uma boa ‘vitória’."

Para já, a prioridade é a profissão. E a próxima sexta-feira, dia em que estão marcadas manifestações no país, numa réplica dos ‘coletes amarelos’ em França, pode ser de muito trabalho. "Vou estar de prevenção nesse dia", revela-nos o militar, sublinhando que, no exercício das suas funções, nunca esteve em situação de conflito diante de colegas.