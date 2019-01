António Maio desiste na oitava etapa com problemas mecânicos

O português António Maio (Yamaha) desistiu esta terça-feira do rali Dakar de todo-o-terreno devido a problemas mecânicos na sua moto WR450F Rally, no decurso da oitava etapa da prova.De acordo com a assessoria de imprensa do piloto alentejano, o militar da GNR parou ao quilómetro 202 da especial do dia, entre San Juan de Marcona e Pisco, no Peru, com "problemas mecânicos irresolúveis".António Maio é a quarta baixa portuguesa nas duas rodas, depois das desistências de Hugo Lopes (avaria), Paulo Gonçalves e Mário Patrão (ambos por queda).À partida desta oitava etapa, ocupava o 21.º lugar da classificação geral.