António Maio e a segunda etapa do Rali Dakar'2023: «Foi muito duro, o percurso era difícil»

António Maio completou, esta segunda-feira, a segunda etapa do Rali Dakar, mantendo o top-20 da classificação geral das motas ao percorrer os 430 quilómetros da prova em cinco horas, 44 minutos e 11 segundos. No final, o piloto português assumiu que a etapa "foi muito dura" e frisou que optou por "manter um ritmo tranquilo para não cair"."Foi uma etapa muito dura. Logo nos primeiros quilómetros fiquei sem travão de trás e acabou por ser muito complicado gerir a corrida nestas condições. O percurso era difícil porque tinha muita pedra e alguns perigos pelo caminho. Assim, optei por manter um ritmo tranquilo para não cair. Sem o travão de trás era impossível andar depressa e foi pena porque havia zonas muito ao meu estilo para acelerar. Contudo, não podia correr riscos e por isso optei por fazer uma gestão mais cautelosa para conseguir terminar a jornada de hoje. A mota está um pouco maltratada reflexo da dureza da especial, mas estamos bem e em forma e amanhã aguarda-nos mais um dia ", referiu António Maio, que terminou o setor seletivo na 24.ª posição.A terceira etapa do Dakar cumpre-se amanhã, numa jornada composta por um total de 669,15 quilómetros, dos quais 447 serão disputados ao cronómetro.