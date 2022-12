António Maio e o Dakar'2023: «É sempre com muito nervosismo e ansiedade que encaramos esta prova»

António Maio, o campeão nacional de Todo-o-Terreno de 2022, já se encontra na Arábia Saudita para dar início à sua quarta participação no Rali Dakar, que arranca no próximo sábado, dia 31 de dezembro.





"É sempre com muito nervosismo e ansiedade que encaramos esta prova. É um ano todo a trabalhar para este grande objetivo. É com grande entusiasmo que estou agora aqui, à partida o que para mim já é uma excelente vitória. Quero agradecer à família, aos amigos, a todos os patrocinadores que possibilitaram cumprir este objetivo. Foi um ano atípico, até a nível familiar, o que retirou algum tempo para me preparar mais a nível técnico, com a mota, mas estou bastante motivado", começou por afirmar o piloto da Yamaha.E prosseguiu: "Sinto-me bem fisicamente e acabo por estar com um bom estado de espírito, focado no objetivo de melhorar o resultado das últimas edições. Temos melhores condições, incluindo logísticas, uma mota diferente. Existiram algumas alterações que penso que podem ajudar num bom resultado."