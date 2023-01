António Maio sobe ao 19.º lugar da classificação geral no Dakar'2023

António Maio subiu, esta terça-feira, à 19.ª posição da classificação geral do Dakar'2023, depois de ter terminado a terceira etapa da prova nesse mesmo lugar, percorrendo os 447 quilómetros em 4 horas, 45 minutos e 54 segundos."Hoje o dia correu bem. No início da especial encontrámos trilhos muito rápidos onde deu para aumentar um pouco mais o ritmo, mas a seguir ao abastecimento o percurso já era mais técnico e tinha muitas zonas de areia. Foi uma etapa muito rápida e bonita, bastante diferente do dia de ontem em que tivemos muita pedra pelo caminho", começou por referir."Ainda assim, não arrisquei muito porque o percurso está a ser muito duro e quero gerir a corrida sempre com o intuito de terminar", explicou.A quarta etapa do Dakar'2023 realizar-se-á ao longo de 425 quilómetros.