António Maio termina em 18.º lugar na 1.ª etapa do Rali Dakar'2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter terminado o prólogo com o 13.º tempo este sábado, António Maio cumpriu hoje a primeira etapa no Rali Dakar'2023, tendo completado os 367 quilómetros em 3 horas, 43 minutos e 36 segundos e terminado na 18.ª posição da classificação geral da etapa."Fui tranquilo para esta primeira etapa. Já há muito tempo que não navegava. Foi uma reaprendizagem. Senti-me bem com a moto também. A moto aliás esteve muito boa. Foi bom, não cai, houve um waypoint onde perdi algum tempo, mas nada de mais, voltei para trás para o apanhar. De resto foi tudo certinho, um andamento muito seguro, sem cometer nenhum excesso. Esteve muito pó e por isso nunca consegui ir na roda de ninguém, estava mesmo muito pó e tornava-se perigoso", explicou o Campeão Nacional de Todo-o-Terreno, após a prova na Arábia Saudita.A 2.ª etapa decorre amanhã em Al-'Ula, onde serão disputados 430 km ao cronómetro.