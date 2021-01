Arranque com muitos incidentes

Hoje começou verdadeiramente o Dakar com uma etapa bastante dura, que originou muitos furos e que provocou muitas alterações relativamente aos resultados do prólogo.





Uma etapa que penalizou muito os pilotos que partiram na frente. Nas motos foram vários os primeiros pilotos em pista que se perderam, entre eles Sebastian Bühler. Ricky Brabec que venceu o prólogo não foi além do 24º lugar.Na competição auto Carlos Sainz beneficiou de ter partido de trás e conseguiu ser o mais rápido à frente do seu companheiro de equipa Stephane Peterhansel. Excelente prestação a de Martin Prokop um privado a ocupar o 3º lugar.Entre os SSV uma vitória no feminino com a espanhola Cristina Gutierres a impor o seu OT3 face ao Can-Am do brasileiro Reinaldo Varela. Lourenço Rosa chegou a rolar em 8º lugar, mas furou por duas vezes e foi obrigado a baixar o ritmo.Uma primeira etapa com muitos incidentes a mostrar que este Dakar promete ser uma prova bastante movimentada.