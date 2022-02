Autoridades francesas confirmam: explosão em carro no Dakar'2022 foi provocada por uma bomba

Foi um dos episódios que marcou a edição deste ano do Dakar'2022 e agora chega a confirmação de que as suspeitas das autoridades francesas tinham razão de ser. Segundo a RTL, que cita o relatório da polícia anti-terrorismo, os primeiros resultados da investigação à explosão no carro de Philippe Boutron, a 30 de dezembro , apontam para que o veículo tenha sido efetivamente alvo de um ataque com uma bomba, isto depois de terem sido encontrados vestígios de explosivos nos destroços do veículo, que era o camião de apoio ao buggy #260.Para lá destas provas, as autoridades francesas tiveram acesso ainda às câmaras de videovigilância do Hotel Donatello, onde a equipa Sodicars Racing estava instalada, nas quais foi possível detetar a presença de várias pessoas junto do veículo alvo da explosão. Esses indivíduos serão, segundo as suspeitas das autoridades, os autores deste ato que estará já a ser classificado como "terrorista".Lembre-se que, na altura, as autoridades francesas foram claras a apontar para a eventualidade de se tratar de um atentado terrorista, algo que o governo saudita prontamente refutou . A 8 de janeiro até divulgararam o resultado de uma investigação inicial, na qual deixavam claro que não havia qualquer indício de que se tratasse de um ato deliberado. Agora, um mês depois, o relatório francês aponta o contrário e promete voltar a trazer o tema à atualidade.Lembre-se que deste acidente resultou um ferido grave, o piloto Philippe Boutron, de 61 anos, que chegou a ser transportado de urgência para França, onde se encontra ainda hospitalizado no Hospital Militar de Clamart. Estará já fora de perigo, mas há cerca de duas semanas, à France Bleu Orléans, assumiu que não sabe se voltará a caminhar. Quanto aos restantes cinco ocupantes da viatura, escaparam todos ilesos.