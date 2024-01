Capacete mais original do Dakar'2024 pertence a um português: «Estou muito orgulhoso»

Bruno Santos cumpre este ano a estreia no Rali Dakar e já conta com uma vitória... para lá das areias. O piloto de Torres Vedras venceu o concurso do capacete mais original da competição deste ano e não escondeu o orgulho que sente por ser agraciado com este 'prémio'.

"O meu capacete foi selecionado como um dos mais bonitos da competição para um concurso lançado pela organização do Rali Dakar. Esteve em votação no Instagram oficial do Rali Dakar juntamente com quatro participantes e vencemos. Estou muito orgulhoso pois este é um capacete muito importante para mim porque representa a zona Oeste de Portugal e contém vários símbolos que quis trazer comigo: o moinho muito representativo da Região Oeste; uma onda pela proximidade da região ao Oceano Atlântico; a bandeira portuguesa; tenho também simbolizada a minha família que é muito importante para mim e o meu amigo Miguel que está sempre próximo de mim nos meus pensamentos. Agradeço ao Eduardo Códices pela dedicação na decoração do meu capacete", disse, citado pela sua assessoria de imprensa.