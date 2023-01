Carlos Sainz ajudou a fechar a porta do Audi do pai e... meteu-se numa trapalhada

A presença de Carlos Sainz Jr. junto do seu pai tem sido bastante destacada pela imprensa internacional e a sua ação até já foi destacada e elogiada pelos fãs, especialmente no dia em que impediu que Carlos Sainz Sr. tivesse um acidente , mas também já provocou um pequeno conflito no bivouac e até a abertura de uma investigação por parte da FIA.Em causa estão os atos do piloto da Ferrari na etapa 3 da prova, quando Sainz Jr., depois do pai ter reparado com sucesso o seu Audi, decidiu dar uma 'ajudinha' a fechar a porta do carro. Uma ação inocente, que não terá dado qualquer ganho ao pai, mas que à luz dos regulamentos representou uma violação. O delegado da FIA viu-a e denunciou-a aos stewards, ao abrigo do artigo que esclarece ser proibida, no raio de um quilómetro, a "presença de elementos da equipa ou outro tipo de auxiliares".Ora, a Audi e Sainz Sr. defenderam-se, deixando claro que Sainz Jr. não era "membro da equipa" e que os seus atos não foram "iniciativa" da mesma. Esta justificação acabou por ditar a definição do resultado do inquérito, que determinou "não haver provas de que tenham sido violados os regulamentos".Ainda assim, e apesar de encerrar aí a discussão e fechar a porta a qualquer sanção, o veredito é bastante crítico para a postura dos Sainz e da Audi, lembrando que a importância de "pessoas bem conhecidas do mundo motorizado darem um bom exemplo para todos". "É importante não só seguir as regras escritas, como também é importante evitar aquelas que possam gerar dúvidas. Sendo uma relação entre pai e filho, seria muito difícil ver a situação como algo casual".