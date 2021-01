Carlos Sainz bisa nos carros mas Peterhansel mantém liderança do Dakar

O espanhol Carlos Sainz (Mini) venceu esta sexta-feira a sexta de 12 etapas da 43.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, na categoria reservada aos automóveis, na prova disputada na Arábia Saudita.

Este foi o segundo triunfo do piloto madrileno na edição deste ano, batendo o saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota) por 4.03 minutos e o catari Nasser Al-Attyiah (Toyota) por 7.16 minutos, numa etapa de 655 quilómetros (485 deles cronometrados) que ligou Al Qaisumah a Ha'il, onde o pelotão cumpre, este sábado, um dia de descanso.

O francês Stephane Peterhansel (Mini), que partiu esta manhã como líder da classificação geral, chegou a estar a ganhar mais de dois minutos ao segundo classificado, Al-Attyiah, mas acabou por concluir a jornada atrás do piloto do Qatar, na quarta posição, a 7.34 minutos do vencedor.

Resultado suficiente para manter a frente da prova, com 5.53 minutos de vantagem sobre Nasser Al-Attyiah, que hoje recuperou apenas 18 segundos.

Carlos Sainz é o terceiro, a 40.39 minutos do seu companheiro de equipa.

O português Ricardo Porém (Borgward), que ainda não terminou a etapa de hoje, vinha a rodar na 30.ª posição.

Já o francês Sebastien Loeb (BRX) partiu um dos braços da suspensão e está a perder muito tempo.