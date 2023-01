Crónica de João Ferreira: a aprendizagem de um rookie

A etapa 7 do Dakar, a mais longa da prova e que uniu Ha’il a Al Duwadimi, num total de 877km, dos quais 467 cronometrados, foi um verdadeiro desafio à consistência. Depois de altos e baixos nas últimas etapas, definimos em equipa que íamos ter uma tirada tranquila e livre de problemas, sem correr riscos e que nos permitisse ultrapassar este dia de forma unida. Claro está que, quando partimos com este registo, sabemos que não estaremos a lutar pelos lugares cimeiros, mas a verdade é que o resultado acabou por ser positivo. Acima de tudo, enquanto rookie neste que é o maior desafio da minha carreira, aprendi nesta etapa que o Dakar é mesmo um desafio muito grande e que tem de ser respeitado e encarado com muita cautela porque as surpresas estão ao virar de cada duna. Cada etapa é uma etapa e de nada adianta pensar no pódio final se não formos suficientemente consistentes ao longos das 14 etapas.