Crónica de João Ferreira: Ainda não acredito que aconteceu

Na verdade, nem sei bem por onde começar... Quando partimos para uma prova, temos sempre a ambição de triunfar. Contudo, quando essa prova é o Dakar, temos muitas outras preocupações antes de começar a pensar em vitórias. Como Rookie, parti com o objetivo de terminar a prova, divertir-me e aprender e, na verdade, é para isso que tenho trabalhado diariamente neste Dakar. Neste ultimo dia antes do descanso, e depois de uma etapa bem conseguida ontem que nos permitiu subir ao pódio pela segunda vez, partimos com vontade de demonstrar o nosso andamento, tivemos a sorte de não apanhar outros concorrentes pela frente e acabámos por nos ser os mais rápidos na categoria T3. VENCEMOS A ETAPA! Que sensação indiscernível! Neste momento que vos escrevo, ainda não acredito no que aconteceu hoje... valha-nos que amanhã temos o dia inteiro de descanso para cair na real e para preparar uma semana dura que temos pela frente, rumo ao objetivo final!