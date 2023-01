Crónica de João Ferreira: «Sensação de alívio»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Chegar ao Bivouac depois de uma etapa como esta segunda do Dakar Rally 2023 é uma sensação de alívio. Provavelmente terá sido a etapa mais dura desta edição.Depois de um início positivo, onde em alguns Waypoints (pontos de passagem obrigatória) chegámos a rodar entre os 5 primeiros da super competitiva classe T3, acabámos por ficar sem tração à frente no nosso X-RAID YXZ1000R TURBO PROTOTYPE SXS.Ficámos presos numa zona difícil e só conseguimos sair dali porque o Ricardo Porém, que nesta etapa teve 6 (seis!) furos vinha atrasado e parou para nos ajudar. Daí em diante rodámos juntos até ao bivouac onde chegámos já de noite.O Dakar ainda agora começou e já temos tantas história para contar, esperemos que as próximas, sejam mais positivas".João Ferreira