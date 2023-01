Crónica de Ricardo Porém: A etapa maratona está a chegar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A segunda etapa da segunda semana de Dakar voltou a ser positiva para nós. Mais um vez ficámos à porta do pódio e isso deixa-nos muito confiantes para o que se aproxima. Contudo, os próximos dois dias vão ser passados por nossa conta, uma vez que, em Etapas Maratona, chegamos ao final do dia sem assistência. O desafio é grande e o Empty Quarter, não sendo assustados, merece o nosso respeito. Estamos cada vez mais perto de concluir mais um Dakar e para tal temos de superar mais este desafio! Acredito que até ao final, vamos conseguir melhorar os resultados obtidos até aqui e tentar terminar mais perto do Top-10 final! Vamos a isso!