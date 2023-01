Crónica de Ricardo Porém: O fantástico sabor da vitória

Na semana passada, durante as primeiras etapas do Dakar e depois de vários problemas que nos levaram a atrasar bastante na classificação Geral, fiz nas minhas redes sociais uma comunicação intitulada: "Decididamente este não é o meu Dakar". A reação dos portugueses, a forma como me apoiaram e tornaram aquele post viral, motivou-me a lutar até ao último dia. Daí em diante, e principalmente no dia de descanso, pensei muito no que podia fazer diferente nesta segunda semana. Entrei com muita vontade, somámos dois bons quartos lugares que nos faziam acreditar que o dia de hoje podia chegar. E CHEGOU! Vencemos uma etapa no Dakar, juntámo-nos a uma lista muito curta de pilotos que atingiu este objetivo. Que Orgulho! Que felicidade a de concretizar um objetivo que tinha desde que comecei a participar em corridas. Por vezes as pessoas pensam que um like é apenas um like e que as mensagens que nos enviam não chegam a nós. Acreditem que sem o apoio dos portugueses este dia não teria chegado! OBRIGADO.: Esta também é para ti, Paulo "Speedy" Gonçalves!