Crónica de Ricardo Porém: «Posso dizer-vos que vi o deserto inundado»

"Quando partimos para a terceira especial do Dakar, que se adivinhava mais fácil do que a anterior e que demorámos cerca de 10 horas a concluir, acabou por ser uma etapa super difícil onde um monumental dilúvio no deserto acabou por criar muitos desafios a todos os elementos da caravana."Posso dizer-vos que vi o deserto inundado. Felizmente para mim adaptei-me bem às condições, senti-me bem desde o início e, partindo bem cá de trás, acabei por fazer mais de 50 ultrapassagens até ao momento em que a especial foi interrompida."Neste momento em que vos escrevo ainda aguardo pelos resultados oficiais, mas no último Waypoint registávamos o quinto melhor tempo na classe T3."Esperemos que depois das pedras e da tempestade chegue finalmente a bonança!"RICARDO PORÉM