Crónica de Ricardo Porém: «Vai valer a pena»

"Queria começar por desejar um excelente 2023 a todos os leitores de! Nesta fase, e cumprido que está o prólogo e a primeira etapa do Dakar, já posso dizer que começou o Dakar. Depois de no último dia de 2022 termos cumprido cerca de 13 quilómetros de especial de qualificação, um sétimo lugar deixou-me confortável para encarar a primeira etapa.Apesar de termos sido um pouco surpreendidos pela ordem de partida que nos foi atribuída, nada nos tirou a motivação e, já neste primeiro dia de 2023, implementámos uma estratégia cautelosa face às dificuldades que a etapa nos impunha. Foram os primeiro quilómetros a sério com o meu navegador, o argentino Augusto Sanz, e acabámos por desfrutar imenso de uma etapa em que só um furo nos deixou mais longe do objetivo.A primeira de 14 etapas está cumprida, mas ainda falta mesmo muito Dakar pela frente e, também por isso, fiquem connosco nesta rubrica diária!Vai valer a pena!"