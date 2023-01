Crónica do João Ferreira: Um empurrãozinho especial

Ainda antes de iniciarmos a sétima especial do Dakar, recebemos uma motivação especial. O meu pai, Paulo Rui Ferreira, o pai do Ricardo Porém, Luís Porém, e mais quatro amigos estavam à nossa espera na zona da partida. Depois de uma semana agridoce e de altos e baixos, receber pessoas importantes na nossa vida pessoal, e claro na nossa carreira, acabou por ser um empurrão para a etapa que iríamos enfrentar. Em plena especial, e no meio de todas as indicações do Filipe Palmeiro, aquele momento de reencontro foi-me passando algumas vezes pela cabeça e acredito que, inconscientemente, fiz o X-RAID YXZ1000R TURBO PROTOTYPE SXS andar um bocadinho mais rápido do que em dias anteriores. No final da etapa, mais um pódio nesta estreia no Dakar! É incrível. Estou mesmo feliz por ter conseguido uma etapa bem conseguida, sem problemas e com um ritmo que me deixa satisfeito. Esta foi para os nossos pais para a nossa família que ficou em Portugal, para os nossos amigos e para todos os leitores deque nos vão acompanhando diariamente!