Crónica: “Os heróis improváveis” por Miguel Pinto

4 de Janeiro de 2023, 08:42 (GMT +3) foi a hora as fotografias que ilustram este artigo. Foi a esta hora que terminou a Etapa 3 do Dakar para os outros heróis que, além dos pilotos, poucos conhecem os nomes. O Miguel, o Guilherme, o Nuno e o "Batata", são os mecânicos responsáveis pelos X-Raid Yamaha, do Ricardo Porém e do João Ferreira. Para além destes, o Ioannis Ganotis, (um grego que tem saídas hilariantes num português com sotaque bem carregado) que é o engenheiro responsável por todos os carros, que os conhece ao mais ínfimo pormenor, voltaram (mais uma vez) a sentir o nascer do sol enquanto terminavam de revisionar os carros da A a Z, por forma a que os pilotos pudessem também hoje dar o seu melhor na 4ª etapa deste duríssimo Dakar.É um gosto partilhar as madrugadas com este grupo e perceber que a X-Raid não é a melhor equipa de todo-o-terreno do mundo, apenas pelos meios financeiros envolvidos, mas provavelmente pela equipa coesa e altamente motivada, de excelentes profissionais que dão o melhor de si pela equipa e pelos seus pilotos.Agora, a breves minutos do João e do Ricardo começarem a especial, 10:40:00 e 10:57:30 (GMT+3), e depois da nossa "casa" limpa e organizada, não me levem a mal, mas vou também eu dormir um bocadinho, pois estou inteiramente confiante de que hoje, vão os dois brilhar tanto como o sol que hoje regressou tocado a vento forte aqui a Ha’il. Depois contem-me com foi."Miguel Pinto, Team Manager de João Ferreira e Ricardo Porém no Dakar 2033 não estava enganado quanto ao resultado fantástico, uma vez que João Ferreira alcançou o segundo melhor tempo nesta quarta especial e Ricardo Porém foi 12.º.