Crónica Ricardo Porém: Respeito máximo pelo Rub' al Khali

O Rub' al Khali, ou deserto do Quarto Vazio, foi palco das últimas três etapas disputadas neste Dakar. Um local paradisíaco, onde as dunas de vários tons de areia se misturam num horizonte que, mesmo com a concentração que trazemos em corrida, acaba por ser fascinante. Neste deserto conseguimos a primeira vitória no Dakar e, provavelmente por isso, estas paisagens serão para mim inesquecíveis. Ainda assim, e apesar de nos terem corrido bem as etapas aqui disputadas, este é um local que merece respeito, onde as areias moles e matreiras podem (e acabaram por deixar) alguns pilotos pelo caminho. Só com respeito máximo pelo Rub' al Khali é possível completar as etapas e atingir os objetivos a que nos propusemos. Faltam dois dias para terminar o Dakar e, daqui em diante, o foco no pódio final será o único objetivo!