Crónica Ricardo Porém: «Uma etapa positiva para animar»

A primeira etapa da segunda semana de Dakar foi muito positiva para nós. Depois de alguns dias em que os leitores deacabaram por ter mais notícias do João Ferreira do que minhas, uma vez que estas crónicas são partilhadas, mas a atualidade impõe-se. Por falar nisso, que grande craque é o nosso Campeão Nacional de Todo-o-Terreno. Que sorte a minha ser amigo dele e companheiro de equipa nesta aventura. Mas voltemos a esta primeira primeira especial, após o merecido dia de descanso. Com uma ordem de partida influenciada pela última etapa realizada, acabámos por ter uma especial positiva e tranquila, registando o nosso melhor resultado nesta edição [4.º lugar]. O próximo desafio é o mais curto desta Dakar, apenas pouco mais de 100km cronometrados. Só pela distância a percorrer já fico desconfiado do que devem ter preparado para nós, nesta primeira abordagem ao Empty Quarter, uma zona remota na Arábia Saudita. Espero sinceramente passar um dia sem problemas, até porque logo de seguida, temos a etapa maratona e descansar bem será a chave nesta segunda semana de Dakar!