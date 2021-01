Dakar 2021: Al-Attyiah vence pela quinta vez nos carros e aproxima-se do líder

O piloto catari Nasser Al-Attyiah (Toyota) venceu hoje a oitava de 12 etapas da 43.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, em carros, e aproximou-se da liderança do francês Stephane Peterhansel (Mini).

Al-Attyiah gastou 2:56.56 horas para cumprir os 375 quilómetros da especial cronometrada que ligou Sakaka a Neom, na Arábia Saudita, de um total de 709 quilómetros de tirada, deixando o espanhol Carlos Sainz (Mini) na segunda posição, a 52 segundos.

Peterhansel, que partiu para o dia de hoje na liderança da categoria dos automóveis, foi terceiro, a 3.03 minutos do catari, e conservou o comando da classificação, agora com 4.50 de vantagem sobre Al-Attyiah, que conquistou a quinta vitória nesta edição, 40.ª da carreira na prova.

Sainz é terceiro posicionado, mas já a distantes 38.55 minutos do comandante, que hoje iniciou a etapa com um braço da suspensão do seu Mini partido.

Pior sorte voltou a ter o francês Sébastien Loeb (BRX), nove vezes campeão mundial de ralis, que sofreu um problema mecânico ao quilómetro 43 da especial.

Terça-feira disputa-se a nona etapa da competição, em redor de Neom, junto ao Mar Vermelho, com um total de 579 quilómetros, 465 deles cronometrados.