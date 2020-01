Dakar'2020: a décima etapa vista por Miguel Barbosa

A derradeira hipótese





Uma jornada maratona colocada estrategicamente antes do derradeiro dia de prova indiciava claramente muitas dificuldades e a possibilidade de movimentações na classificação. Muitas dunas cortadas provocaram diversos acidentes em especial nos automóveis. Com estes acidentes a mobilizarem a grande maioria dos meios numa primeira parte da etapa e condições meteorológicas severas marcadas por ventos fortes já na segunda metade do percurso levaram a que a organização optasse, por questões de segurança, por interromper a especial fazendo seguir os concorrentes diretamente para o final da etapa ao Km 345. Seguramente que nesses quilómetros muito poderia ter acontecido o que beneficiou quem estava bem e prejudicou quem apostava em recuperar.Certo de que apenas no final se saberá quem ganhou, penso que esta tirada terá assegurado o triunfo de Ricky Brabec nas motos, Carlos Sainz as motos e Casey Currie nos SSV. Já a luta pelas posições seguintes está completamente ao rubro. Dakar até ao fim como (quase) sempre.