Dakar'2020: a terceira etapa vista por Miguel Barbosa

Navegar é fundamental neste Dakar 2020





Embora a etapa disputada em torno de Neom não tenha sido tão complicada em termos de navegação como se vaticinava já aqui tenho dito e volto a reafirmar que neste Dakar os navegadores vão ter um papel muito mais importante do que era habitual terem.Entre os portugueses Pedro Bianchi Prata que sempre trabalhou muito esta vertente seja como piloto ou como formador tem mostrado serviço entre os SSV ao lado de um piloto que veio do WRC e os dois poderão ter uma palavra a dizer quanto à luta vitória.Quem se senta ao lado de Stephane Peterhansel arrisca-se a, no mínimo, lutar pela vitória. Mas não terá sido ao acaso que o Senhora Dakar escolheu Paulo Fiúza para o acompanhar na impossibilidade de ser navegado pela sua mulher. No Dakar da navegação poderemos ter um dos "nossos" no lugar mais alto do pódio.