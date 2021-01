Dakar2021: Al-Attyiah triunfa pela sexta vez e Peterhansel mais perto da vitória final

O piloto catari Nasser Al-Attyiah (Toyota) venceu esta quinta-feira a 11.ª e penúltima etapa do rali Dakar de todo-o-terreno na competição reservada aos automóveis, mas o francês Stéphane Peterhansel (Mini) está agora mais perto da 14.ª vitória na prova.

Al-Attyiah gastou 4:34.24 horas para cumprir os 511 quilómetros da especial de hoje, a mais longa da corrida, garantindo, assim, a sexta vitória em etapas na edição deste ano, a 43.ª da competição.

No entanto, ganhou apenas 1.56 minutos a Peterhansel, que foi segundo classificado, e 2.26 ao espanhol Carlos Sainz (Mini), que foi terceiro.

Quando se cumprem 30 anos desde a primeira vitória da carreira no Dakar, Peterhansel tem agora 15.05 minutos de vantagem no comando da prova sobre Al-Attyiah, segundo classificado, e 1:04.14 horas sobre Sainz, que é terceiro.

Sexta-feira, o piloto gaulês pode garantir o 14.º triunfo na corrida, pois já venceu por seis vezes nas motas (1991, 1992, 1993, 1995, 1997 e 1998) e sete nos carros (2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 e 2017).

O lituano Benediktas Vanagas (Toyota), navegado pelo português Filipe Palmeiro, terminou hoje na 11.ª posição e está em 10.º da geral.

Na sexta-feira disputa-se a 12.ª e última etapa, entre Yanbu e Jeddah, com 452 quilómetros, 225 deles cronometrados, com algumas dunas no percurso.