Dakar2021: Barreda vence segunda etapa e é novo líder nas motos

O espanhol Joan Barreda Bort (Honda) venceu esta segunda-feira a segunda etapa da 43.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno na categoria das motos, entre Bisha e Wadi Ad-Dawasir, e é o novo líder da competição.

Barreda concluiu os 700 quilómetros da etapa, 450 deles ao cronómetro, com o tempo de 4:17.56 horas, deixando o norte-americano e seu companheiro de equipa Ricky Brabec (Honda) na segunda posição, a 3.55 minutos.

Um golpe de asa da equipa gerida pelo português Ruben Faria, que coloca dois pilotos nos dois primeiros lugares, depois do tempo perdido na véspera devido a dificuldades de navegação.

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) cotou-se como melhor português na tirada de hoje, no 12.º lugar, a 18.08 minutos do vencedor, logo seguido do luso-germânico Sebastian Bühler (Hero), a 18.47 minutos. O estreante Rui Gonçalves (Sherco) terminou na 21.ª posição, a 27.24 minutos.

Na geral, Barreda lidera, com o tempo de 8:15.38 horas e 6.23 minutos de vantagem sobre Ricky Brabec, com Ross Branch, do Botswana, numa Yamaha, em terceiro lugar, a 6.37 minutos.

O australiano Toby Price (KTM), que partia como líder para esta tirada, caiu para 16.º da geral, a 17.39 minutos, devido às dificuldades em abrir pista.

Logo atrás segue Quim Rodrigues Jr., a 20.21 minutos, e Bühler é 24.º, a 36 minutos, tendo Rui Gonçalves logo a seguir, a 40.09 minutos do líder.

Terça-feira disputa-se a terceira das 12 etapas da prova, que termina no dia 15 em Jeddah, numa tirada com partida e chegada em Wadi Ad-Dawasir, com um total de 630 quilómetros, 403 deles de especial cronometrada.