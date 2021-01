Dakar'2021: Price vence pela segunda vez em dia de nova mudança de líder nas motas

O australiano Toby Price (KTM) venceu esta terça-feira a terceira das 12 etapas das motas na 43.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, num dia em que o norte-americano Skyler Howes (KTM) subiu à liderança.

Price terminou os 403 quilómetros da especial de hoje, de um total de 630 quilómetros, em redor de Wadi Ad-Dawasir, na Arábia Saudita, com o tempo de 3:33.23 horas, deixando o argentino Kevin Benavides (Honda) a 1.16 minutos, na segunda posição. O austríaco Mathias Walkner (KTM) foi o terceiro, a 2.36 minutos do vencedor.

No entanto, Skyler Howes, que terminou a etapa na quarta posição, a 6.16 minutos de Price, ascendeu à liderança da classificação das motas, aproveitando o dia negativo dos pilotos que tiveram de abrir a pista, o espanhol Joan Barreda (Honda), o norte-americano Ricky Brabec (Honda) e o chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), que perderam mais de 20 minutos.

O estreante Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor português ao terminar na nona posição, a 12.19 minutos de Price. Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi 18.º, a 16.28 minutos e Sebastian Bühler (Hero) 21.º, a 18.03 minutos.

Na geral, Howes ascendeu à liderança da prova pela primeira vez na sua carreira. Aos 28 anos, cumpre a terceira participação no Dakar, tendo abandonado em 2019 e terminado em nono em 2020.

Já venceu o Rali Sonora, o Dakar Challenge e o rali de Marrocos em 2019.

Hoje agarrou o comando do Dakar, com 33 segundos de vantagem sobre Kevin Benavides, pupilo do português Ruben Faria, na Honda. O francês Xavier de Soultrait (Husqvarna) é terceiro, a 1.28 minutos, com Toby Price logo atrás, a 1.52 minutos.

O anterior líder, Joan Barreda, desceu para oitavo, a 9.02 minutos.

Joaquim Rodrigues Jr. é o melhor piloto luso, no 18.º lugar, a 21.02 minutos do comandante.

Rui Gonçalves é 22.º, a 36.41 minutos e Bühler 24.º, a 40.16.

Quarta-feira disputa-se a quarta etapa, entre Wadi Ad-Dawasir e Riade, com 685 quilómetros, 457 deles disputados ao cronómetro.