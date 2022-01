Dakar'2022: Danilo Petrucci vence quinta etapa após penalização a Toby Price

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O italiano Danilo Petrucci (KTM) alcançou esta quinta-feira a vitória na quinta etapa entre as motos do rali todo-o-terreno Dakar'2022, beneficiando da penalização de seis minutos imposta ao australiano Toby Price (KTM), que tinha sido o mais rápido.

O antigo piloto de MotoGP venceu a tirada de 346 quilómetros, em redor a Riade, em 03:32.46 horas, menos dois segundos do que o Ross Branch (Yamaha), do Botswana, e menos cinco do que o chileno Jose Ignacio Cornejo (Honda), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Price foi penalizado em seis minutos, por excesso de velocidade, 'caindo' para o quinto lugar, a 1.46 de Petrucci, que, na quarta-feira tinha perdido o terceiro lugar para o português Rui Gonçalves, então devido a uma sanção de 10 minutos, pelo menos motivo.

Mesmo com estas alterações na classificação da etapa, António Maio (Yamaha) manteve-se como o melhor português, mas na 16.ª posição, a 09.34 minutos de Petrucci, com Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) em 19.º.

O britânico Sam Sunderland (GasGas) permanece na liderança, apesar de ter sido 13.º na jornada de hoje, com 2.29 minutos de vantagem sobre o austríaco Mathias Walkner (KTM) e 5.59 sobre o francês Adrien van Beveren (Yamaha), que é terceiro.

Joaquim Rodrigues perdeu duas posições, caindo para 20.º, enquanto António Maio é 23.º e Rui Gonçalves 33.º.