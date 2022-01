Dakar'2022: Peterhansel vence nos carros e aproxima-se do recorde de Vatanen

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O francês Stéphane Peterhansel (Audi) venceu hoje a 10.ª e antepenúltima etapa dos automóveis na 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, chegando aos 49 triunfos na prova, a um do recorde do finlandês Ari Vatanen.

Este foi o primeiro triunfo de Peterhansel na presente edição da prova, tendo deixado o segundo classificado, o espanhol Carlos Sainz (Audi), a 2.06 minutos, após os 375 quilómetros cronometrados, entre Wadi Ad Dawasir e Bisha, na Arábia Saudita.

O argentino Orlando Terranova (BRX) foi terceiro, a 3.59 minutos de Peterhansel, que é o recordista de vitórias absolutas, com 14 (seis em motas e oito em carros).

O qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) ficou com a liderança um pouco mais curta, depois de ter começado o dia com uma penalização de cinco minutos, devido ao faço de ter percorrido parte da etapa de terça-feira com os cintos de segurança mal apertados (durante menos de dois minutos).

Hoje, foi sétimo classificado e cedeu 1.25 minutos, além da penalização, ao francês Sébastien Loeb (BRX), que foi quinto na tirada e está na segunda posição da geral, a 32.40 minutos do líder.

O saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota) é terceiro classificado, a 55.48 minutos.