Dakar2022: Quinta etapa das motos interrompida por questões logísticas

A quinta etapa das motas da 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, em redor da cidade de Riade, foi esta quinta-feira interrompida por questões logísticas, anunciou a organização.

"Como todos os meios aéreos estão totalmente mobilizados, não é possível assegurar a continuidade da etapa por razões de segurança dos concorrentes", lê-se numa nota publicada no site oficial da prova.

Grande parte dos concorrentes das duas rodas já tinham concluído o setor cronometrado, mas, aos restantes, foi dada ordem de paragem, assim como aos concorrentes do Dakar Clássico, uma prova de regularidade para veículos clássicos, que se disputa em paralelo à prova principal.

A jornada dos automóveis permanece inalterada.

O australiano Toby Price (KTM) venceu hoje a quinta etapa das motas, batendo o italiano Danilo Petrucci (KTM), antigo piloto de MotoGP.

Price gastou 3:19.32 horas para completar os 346 quilómetros da tirada de hoje, em que as motas e os carros seguiram por pistas diferentes pela primeira vez na história da prova.

Petrucci chegou em segundo, a 4.14 minutos do vencedor, com o piloto Ross Branch (Yamaha), do Botsuana, a chegar em terceiro, a 4.16 minutos de Price.

António Maio (Yamaha) foi hoje o melhor português, na 17.ª posição, a 13.48 minutos do vencedor.