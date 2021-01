Desentendimento em plena etapa do Dakar deixa copiloto no meio do deserto

A história do Dakar é rica em episódios insólitos mas o que sucedeu esta quinta-feira tem contornos... inacreditáveis. O espanhol Xavier Blanco, co-piloto de Ricardo Ramilo, acusa o compatriota de o ter abandonado em pleno deserto, numa edição em que ambos se estreavam na mítica prova de todo-o-terreno.





Tudo aconteceu ao quilómetro 170 da 11.ª e penúltima etapa do Dakar. O ambiente entre a dupla dos SSV (Side by Side ou veículo ligeiro) já era tenso nos últimos dias mas hoje, após mais uma discussão, Xavier Blanco terá pedido a Ramilo parar o buggy e este respondeu "sai e ficas aí", como conta Xavier Blanco, à 'Marca'."Deixou-me lá e a sua atitude fala por si. Não é um piloto, é um personagem", atirou Blanco, que ficou sozinho no deserto com uma mochila na qual tinha apenas passaporte, telemóvel e telefone por satélite. O co-piloto não teve outro remédio a não ser pedir ao staff da equipa que o resgatasse. "Ligou-nos, deu-nos a localização e eu e outro mecânico fomos buscá-lo e regressámos ao acampamento. Ele quis sair porque estava em perigo", esclareceu Eudald Noe, chefe da equipa Buggy Masters-Rodamoto.Ricardo Ramilo seguiu caminho sozinho e, no final da etapa, a equipa optou por abandonar a prova que estava a ser bastante atribulada, depois de três furos e uma correia de transmissão partida.